Foligno e Muccia, presto un protocollo d’intesa tra le due città

C’è un filo sottile che lega Foligno alla piccola città di Muccia nelle Marche. Il filo della solidarietà legata alle tragiche vicende del terremoto, e quello logistico rappresentato dalla nuova Val di. Ora più che mai, c’è tutta la volontà, politica ed amministrativa, di rendere istituzionale questo speciale legame.

A tessere i rapporti tra l’amministrazione comunale folignate e quella di Muccia, è Claudio Bianchini, in veste di segretario dell’Accademia ‘Lu Tribbiu’. “Quando la comunità marchigiana è stata colpita dal terremoto si erano già attivati alcuni rionali de La Mora, che ospitavano nel loro corteo gli sbandieratori di Muccia – ricorda Bianchini – andai insieme a loro per un servizio giornalistico, ed il sindaco Mario Baroni lanciò un appello, chiedendo solidarietà ed occasioni di svago per i cittadini terremotati. Con i membri dell’Accademia ‘Lu Tribbiu’ – ricorda – organizzammo subito uno spettacolo di poesie dialettali e sketch nella tensostruttura d’emergenza. Poi a Foligno organizzammo una ‘fagiolata’ per raccogliere fondi. Parte del ricavato – fa sapere Bianchini – lo utilizzammo il 30 agosto, per uno spettacolo di musica e barzellette in occasione della riapertura ufficiale di piazza della Vittoria”.

Il rapporto con Foligno è proseguito con l’invito del sindaco Baroni alla conferenza stampa di presentazione della scorsa edizione di Cibi del Mondo, quando l’organizzazione mise gratuitamente a disposizione uno stand. “Siamo tornati a Muccia a fine estate, per consegnare un omaggio dell’amministrazione comunale di Foligno, ed offrire un concerto, grazie ad Alessandra Ceciarelli che si è esibita gratuitamente con i Lola Swing Italiano – ricorda Bianchini – poi sono seguiti contatti tra Muccia e la Sagra della Patata Rossa di Colfiorito. In questi giorni – anticipa – grazie all’interessamento del consigliere comunale Luca Bellagamba, delegato ai Gemellaggi, ed alla disponibilità del sindaco Nando Mismetti, il sindaco di Muccia è pronto per stipulare un protocollo d’intesa”.

“Siamo ben lieti di stringere rapporti anche formali con Muccia – aggiunge il sindaco Mismetti – abbiamo ricevuto tanta solidarietà quando ci trovammo noi a gestire queste tragiche situazioni e sappiamo bene quanto sia importante non sentirsi soli e poter contare su nuove occasioni di rinascita”.

“In questi giorni il terremoto purtroppo si sta facendo nuovamente sentire – dichiara il sindaco di Muccia, Baroni – ma l’intesa con Foligno ci porta già a pensare al futuro con rinnovato interesse e ringrazio tutti per la disponibilità sperando di poter concretizzare il prima possibile”.

