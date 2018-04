Scossa di terremoto di 4 gradi sui Sibillini, nessun danno

Una scossa di terremoto di 4 gradi di magnitudo è stata registrata nelle prime ore di oggi, mercoledì 4 aprile, sui monti Sibillini. L’epicentro è stato localizzato nelle Marche, tra Muccia e Pieve Torina, non molto distante dal confine con l’Umbria. Il sisma, alle 4.19, è stato localizzato dalla Sala sismica dell’Ingv a 9 km di profondità ed è stato avvertito distintamente anche in Umbria, in alcune zone di Perugia come a Foligno e in Valnerina. Nessun danno comunque è stato segnalato.

Negli ultimi giorni sono state diverse le scosse di terremoto registrate nel territorio del centro Italia dove è in corso la sequenza sismica iniziata il 24 agosto 2016, tutte di modesta entità e che non hanno provocato danni. Sempre con epicentro nell’area di Muccia, a 9 km di profondità, un terremoto di 3.2 gradi di magnitudo era stato registrato ieri mattina alle 9.03, mentre il 31 marzo un’altra scossa, di 3.8 gradi, ma molto più profonda (a 19 km di profondità l’ipotecentro) si è verificata nella zona dell’Aquila. Il 27 marzo, invece, alle 00.43, era stata registrata un’altra lieve scossa, ma ben avvertita dalla popolazione, di 3.2 gradi, con epicentro (a 8 km di profondità) al confine tra Umbria e Marche, nell’area tra Annifo e Colfiorito.

