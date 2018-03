Finanziamenti europei e terremoto, giornata informativa a Norcia

Appuntamento il 14 marzo al centro polivalente, organizzato dalla Rappresentanza in Italia della Commissione europea

Importante iniziativa mercoledì 14 marzo al centro polivalente Norcia 4.0 organizzata dalla Rappresentanza in Italia della Commissione Europea che intende così sostenere la progettazione europea a livello locale per aiutare la ripresa delle comunità e dei territori colpiti dal sisma. Saranno presenti il Capo della Rappresentanza in Italia della Commissione europea, Beatrice Covassi, e l’esperto di Fondi europei, Mauro Cappello.

Per partecipare alla giornata informativa è possibile iscriversi inviando una e-mail a: COMM-REP-IT-info@ec.europa.eu Contatti: 06-69999215

Stampa