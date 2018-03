“Festa dei Ceri”, torna il concorso nazionale per foto e filmati

Si festeggia anche il 50° anniversario della fondazione della “Famiglia dei Santantoniari”, le opere dovranno pervenire entro il 31 luglio 2018,

In occasione del 50° anniversario della fondazione, la “Famiglia dei Santantoniari” ha indetto il tradizionale concorso a premi riservato alle categorie fotografia e cortometraggio e dedicato alla memoria di Giuseppe Emanuele Chiocci.

Il Concorso “Festa dei Ceri”, nato nel 1968, ha visto negli anni la presenza di autorevoli maestri dell’arte fotografica. Di tutte le manifestazioni, da quella data, è stata anche realizzata una raccolta dal titolo “Sempre Ceri” e Steve McCurry, nel 2014, ha esposto in una mostra dedicata esclusivamente alla Festa del 15 maggio, 18 foto dal titolo “Passionate Umbria, Ceraioli of Gubbio”.

La giuria è composta da fotografi e professionisti dell’immagine di rilievo internazionale. Le opere dovranno pervenire entro il 31 luglio 2018. La premiazione avverrà a gennaio 2019 in occasione della festività di Sant’Antonio Abate. Saranno premiate le prime migliori opere per ogni categoria. Il regolamento potrà essere consultato sul sito: www.santantoniari.it nella sezione “concorso fotografico 2018” Per qualsiasi ulteriore informazione info@santantoniari.it

