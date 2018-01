Così è una svolta, pub e ristorazione a Spoleto aperto a pranzo e cena

Si chiama Così è una svolta perché si prefigge l’obiettivo di offrire qualcosa di diverso alla clientela. Questa la missione di un locale situato a Spoleto a metà Viale Trento e Trieste che accoglie clienti tutti i giorni a pranzo e cena con la sola eccezione del lunedi pomeriggio quando lo staff si prende qualche ora di riposo. Per il resto sempre aperto per offrire un’ampia selezione di vini e birre da accompagnare alle pietanze scelte da menu che spaziano dagli appetitosi hamburger in stile americano fino ai piatti della nostra tradizione tricolore.

Tra l’altro, la provenienza partenopea dei gestori fa si che la cucina proponga spesso piatti di pesce in particolar modo il venerdi quando dalle 19:30, ogni settimana, viene organizzata la serata Karaoke, con Massimo Pagliarulo, in abbinata con il menu di mare. Ben 3 i menu in verità, a piccoli prezzi: 12, 16 e 18 euro ma tante le pietanze tra le quali scegliere: polipetti con crostini, sautè, spaghetti con le vongole, paccheri, frittura mista, orata sono solo alcune delle specialità preparate dalla cucina di Così è una Svolta.

Per curiosare tra foto di piatti e del locale è possibile visitare la pagina facebook, per maggiori informazioni e prenotazioni contattare il numero 0743222607

