Confindustria, Maurizio Mariotti eletto alla guida della sezione di Perugia

È Maurizio Mariotti, di Cancellotti srl, specializzata nella produzione di prefabbricati e manufatti per il settore infrastrutturale, civile e industriale, il nuovo Presidente della sezione di Perugia di Confindustria Umbria. L’Assemblea della Sezione, che si è riunita nei giorni scorsi, ha eletto anche il Vice Presidente Michela Sciurpa, dell’azienda Vitakraft Italia spa di Castiglione del Lago, e il Consiglio Direttivo.

Il presidente uscente Luca Tacconi ha lasciato la guida della Sezione dopo aver contribuito nel 2013, a seguito della fusione tra Confindustria Perugia e Confindustria Terni, alla sua costituzione ed esserne stato il primo Presidente.

“Sono stati anni impegnativi ed entusiasmanti – ha ricordato Tacconi – durante i quali abbiamo assistito a molte importanti trasformazioni nel contesto economico e all’interno delle nostre aziende. L’impegno associativo ha accompagnato la mia crescita professionale. Confindustria, con la sua capacità di aggregazione e di rappresentanza, rimane sicuramente un punto di riferimento importante per chi fa impresa. Sono certo che Maurizio Mariotti saprà ben raccogliere il testimone imprimendo alla Sezione un nuovo impulso”.

Il neo Presidente Mariotti ha ringraziato Tacconi per l’impegno e la passione con cui ha indirizzato l’attività della Sezione. “Intendo svolgere questo incarico che mi è stato affidato, e di cui sono onorato, con il massimo impegno – ha sottolineato Mariotti – consapevole del delicato momento che le nostre aziende stanno attraversando e delle sfide di rinnovamento che si trovano ad affrontare”.

Sono 314, con oltre 16 mila addetti, le aziende iscritte a Confindustria Umbria che operano nel territorio della sezione di Perugia, una delle otto sezioni territoriali in cui è articolata Confindustria Umbria. Si tratta di imprese attive in tutti i principali comparti produttivi: abbigliamento, agroalimentare, chimica, costruzioni, meccanica, sanità e servizi. “Tutti ottimamente rappresentati – ha aggiunto Mariotti – dai consiglieri eletti dall’assemblea, con i quali avvieremo un lavoro di squadra per condividere e affrontare i temi che riguardano il nostro territorio, a partire dalle risorse infrastrutturali materiali e immateriali, e contribuire in modo propositivo a sostenere gli imprenditori nella loro attività. Il segnale che vogliamo mandare è quello di un rinnovamento del sistema associativo”.

All’Assemblea ha partecipato anche il presidente di Confindustria Umbria Antonio Alunni sottolineando il contributo e l’impegno di Luca Tacconi. “Se Confindustria riesce a raggiungere obiettivi importanti – ha aggiunto, inoltre, Alunni – è perché c’è una classe dirigente disponibile a dedicare energie all’Associazione mettendo a disposizione idee e indicando la direzione giusta in cui andare. Le sezioni territoriali rappresentano uno dei luoghi deputati a produrre contenuti e partecipazione esaminando le caratteristiche peculiari di ciascun territorio della regione”.

BREVE PROFILO BIOGRAFICO E PROFESSIONALE

Maurizio Mariotti – Presidente Sezione di Perugia Confindustria Umbria

Nato a Perugia il 29 aprile 1957. Dal 1984 è Amministratore della Cancellotti Srl, società fondata dal suocero Delfo Cancellotti. L’azienda oggi riveste un ruolo primario nel mercato nazionale della prefabbricazione in calcestruzzo per le infrastrutture stradali e ferroviarie (barriere di sicurezza stradali, conci per gallerie stradali

e metropolitane etc.). Il Gruppo dispone di cinque siti produttivi dislocati in tutta Italia (Perugia, Forlì, Viterbo, Sassari e Bergamo). Nel 2004 fonda CAMA Srl, la holding di famiglia che detiene partecipazioni in varie società anche in diversi settori.

Nello stesso anno formalizza l’acquisizione della maggioranza di una società concorrente del nord Italia, rafforzando la posizione nel mercato di riferimento. Entra inoltre in partecipazione in una società di Engineering e Ricerca&Sviluppo nel settore della sicurezza stradale.

Dal 2014 è Presidente di ABESCA (Associazione nazionale per lo sviluppo e la ricerca

nell’ambito delle barriere di sicurezza stradale in cemento armato).

Dal 2010 al 2017 è stato Presidente della Sezione Laterizi e Manufatti in cemento di Confindustria Perugia, prima, e di Confindustria Umbria successivamente.

Fa parte del Consiglio di Presidenza di Confindustria Umbria con delega alle infrastrutture.

Michela Sciurpa – Vice Presidente Sezione di Perugia Confindustria Umbria

Michela Sciurpa è una giovane imprenditrice. Dopo la maturità classica, un anno di studi a Mosca si laurea con lode nel 2006 in sistemi di comunicazione nelle relazioni internazionali presso l’Università̀ per Stranieri di Perugia.

Nel 2007 vince il dottorato in Internazionalizzazione delle PMI presso la facoltà̀ di economia aziendale dell’Università degli Studi di Perugia. Nel 2008 è visiting student presso la Columbia University di New York e nel 2009 completa il master in Studi Diplomatici presso la SIOI a Roma. Nel 2010 è consulente OCSE a Parigi per la pubblicazione sulla politica dell’innovazione della Federazione Russa, grazie anche alla conoscenza della lingua russa. Rientrata in Italia, collabora con l’Università di Perugia per lo sviluppo delle relazioni con la Russia e insegna strategia d’impresa presso l’Università̀ di Finanza di Mosca. Nel 2013 inizia il passaggio generazionale in azienda e diventa socia di Vitakraft Italia S.p.A.

Nel 2013 viene eletta nel consiglio direttivo dei Giovani Imprenditori di Confindustria Umbria e nel Comitato di redazione della rivista nazionale del movimento. Nel 2016 viene eletta nel Comitato d’Indirizzo della Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia ed è eletta nel Consiglio Direttivo della sezione territoriale di Perugia di Confindustria Umbria. Nel 2016 apre la sua prima struttura ricettiva a Castiglione del Lago e, insieme a 4 colleghe imprenditrici fonda la rete di impresa UMBRE, di cui è Presidente.

COMPONENTI CONSIGLIO DIRETTIVO SEZIONE DI PERUGIA CONFINDUSTRIA UMBRIA

Francesca Benedetti Mauro Benedetti Cartotecnica

Luca Bianconi Polycart Materie Plastiche

Giovanni Matteo Brutti Città in Internet Informatica

Filippo Campanile S.A.C.I. Chimica

Ilaria Caporali Liomatic Agroalimentare

Riccardo Concetti Concetti Meccanica

Angelo De Poi C.D.P. Meccanica

Massimo Fioretti Tamagnini Impianti Meccanica

Giovanni Giorgetti Esg 89 Marketing

Andrea Jengo Rai Telecomunicazioni

Federico Malizia Ciam Meccanica

Andrea Marcantonini Mct Italy meccanica

Angela Martino Poste Italiane Servizi postali

Luciano Nardi Schultze So.Ge.Si ervizi alla Sanità

Dante Palazzetti Park Hotel Turismo

Marco Pecetti Generale Prefabbricati Manufatti In Cemento

Luciano Piacenti Gesenu Igiene Ambientale

Filippo Riccardi Santucci&Partners Management

Moreno Spaccia Spaccia Costruzioni

Riccardo Stefanelli Brunello Cucinelli Abbigliamento

Massimiliano Vita Manini Prefabbricati Manufatti in cemento

