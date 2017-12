Il Comune di Foligno cerca 7 dipendenti a tempo indeterminato. Al momento l’avviso è per mobilità esterna (cioè lavoratori provenienti da altri enti pubblici) ma, nel caso in cui non si riuscisse a coprire i posti, il Comune procederà poi ad un concorso pubblico.

Gli avvisi, pubblicati nell’apposita sezione del sito internet dell’ente, sono di mobilità volontaria, a tempo pieno e indeterminato, per la copertura complessiva di 7 posti, tra cui un dirigente amministrativo.

In particolare gli avvisi riguardano un posto di categoria giuridica D3, profilo professionale “Funzionario servizi relazioni esterne”, per il coordinamento delle politiche culturali dell’Ente, da assegnare all’area cultura, formazione e sport; un posto di categoria giuridica D1, profilo professionale “Istruttore direttivo servizi relazioni esterne”, per la specifica professionalità dei servizi anagrafici e di relazioni con il pubblico, da assegnare all’area diritti di cittadinanza; un posto di categoria giuridica D1, profilo professionale “Istruttore direttivo economico-finanziario”, in possesso di specifica professionalità in materia di gestione amministrativo/contabile degli appalti e dei lavori pubblici, da assegnare all’area lavori pubblici; un posto di categoria giuridica C, profilo professionale “Istruttore amministrativo”, da assegnare alla segreteria generale; un posto di categoria giuridica C, profilo professionale “Istruttore economico-finanziario”, da assegnare all’area servizi finanziari; un posto di categoria giuridica C, profilo professionale “Istruttore tecnico”, da assegnare all’area governo del territorio; un posto di dirigente amministrativo.

Gli avvisi sono stati pubblicati sul portale del Comune di Foligno www.comune.foligno.pg.it alla voce concorsi. Le domande vanno inviate entro il prossimo 22 gennaio.

