Chiara e Luca investono nel centro e aprono oasi del cibo americano | L’intervista

In piazza Matteotti a Perugia un luogo dove si vende cibo a stelle e a strisce. Alzi la mano chi non ha mai sperato di gustarsi un bel boccale di burrobirra, quella di Harry Potter? Chi, invece, non ha mai voluto provare la Coca Cola gusto fragola, la preferita di Sheldon Cooper della serie Big bang theory? Per non parlare poi della celebre salsa numero 7 firmata da Jack Daniels, ingrediente principale di ogni barbecue che si rispetti. In un angolo di piazza Matteotti, Chiara e Luca a breve apriranno un piccolo paradiso del junk food: snack, salse, bibite famose in America.

L’idea

Si chiamerà “L’Americano”, niente di più semplice. Abbiamo fatto una chiacchierata con Chiara, perugina d’adozione, che dopo aver studiato e vissuto nel centro storico di Perugia, l’anno scorso si è presa una pausa dall’Umbria e si è trasferita fuori regione con il marito Luca. “Ma lontano a Perugia non riuscivamo a stare – ci racconta – e così siamo tornati alla ricerca di un lavoro che ci permettesse di trasferirci in questa città”. Ha lavorato come commessa in un negozio di abbigliamento e oggettistica, di quelli che comunemente chiamiamo “dai cinesi”, ma la voglia di aprire un’attività era tanta.

Come vi è venuto in mente di aprire un luogo di prodotti tipici americani e non locali?

“Questo esperimento di portare anche in Italia si è rivelato vincente in altre realtà italiane, ma in Umbria e in particolare modo a Perugia questo tipo di negozio non c’era “.

Aprire un’attività è una grande scommessa. Farlo nel centro storico lo è ancora di più.

“Io e Luca amiamo il centro, e non c’era nessun altro posto dove ci sembrasse giusto aprire un’attività unica. Aprire un negozio nostro è sempre stato un sogno nel cassetto, la logica location che abbiamo cercato è stato il centro storico, certo forse sarebbe stato più facile scegliere un centro commerciale, ma un negozio nuovo e unico si meritava una cornice meravigliosa e perché no, trovare un prodotto disponibile solo nell’Acropoli forse porterà qualche pigro a fare una passeggiata nella stupenda Perugia. Noi c’abbiamo scommesso tutto, ora stiamo a vedere se la golosità dei perugini e dei molti studenti ci ripagherà e ci darà soddisfazione”.

A quando l’inaugurazione?

“Se tutto va come deve andare inaugureremo l’Americano sabato 3 marzo”.

Stampa