Il Capodanno arriva insieme al piccolo Daniele | I nati in Umbria

E’ nato allo scoccare della mezzanotte il piccolo Daniele, il primo nato del 2018 in Umbria. Il bimbo, venuto alla luce alle 00.01 di Capodanno all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia, pesa 3,3 kg ed è il primogenito di una coppia perugina. La notte di San Silvestro è stata particolarmente, impegnativa per personale medico e ostetriche di Perugia, Daniele ha preceduto di poco Emma, 3,440 kg, venuta alla luce alle 0.50.

A Perugia 1895 parti, uno su 4 è straniero

Al Santa Maria della Misericordia sono stati 1948 i nati nell’anno appena concluso, con una riduzione rispetto al 2016 del 3.5%, un calo più contenuto rispetto a quello generale. I parti sono stati 1895 in virtù di 55 nascite gemellari, delle quali 2 trigemine. In una nota stampa l’Azienda Ospedaliera di Perugia fornisce altri particolari circa l’attività svolta dalla struttura complessa di Ostetricia e Ginecologia, diretta dal dottor Giorgio Epicoco: il più rilevante è il tasso globale di taglio cesareo che è stato fissato al 26% contro il 28,9% dell’ultimo anno. “Si tratta di un dato che mette Perugia sulle stesse posizioni delle statistiche registrate in strutture analoghe del centro-nord” sottolinea con soddisfazione il Dottor Epicoco, che sottolinea come “l’87,5% delle donne con un precedente taglio cesareo ha partorito spontaneamente”.

Continua anche ad essere rilevante il numero di madri straniere, che hanno contribuito per il 25% dei parti, con 47 nazioni rappresentate ma, circa il 40%, proviene dalla Romania e dall’Albania (in numero esattamente uguale). La nazione “new entry” di quest’anno è il Kirghizistan. Particolarmente impegnativa l’attività svolta dalla struttura di Neonatologia Utin; sono stati infatti 80 i neonati di peso inferiore ai 2 chili e circa il 14% di essi pesava meno di 1 chilo. Il bimbo più piccolo pesava alla nascita appena 540 grammi e questo è stato anche il neonato all’epoca più bassa, trattandosi di una gravidanza giunta solo a 23 settimane (5 mesi e mezzo). “E’ stato anche un anno di grande complessità assistenziale – aggiunge il dottor Epicico – infatti a fronte della riduzione, ancorché modesta, dei nati, si è verificato un sensibile aumento delle gravidanze complicate da patologie gravi e/o rare, in particolare trasferite da altri ospedali, sia dell’Umbria che da regioni limitrofe”. A questo proposito viene ricordato il caso di una coppia straniera alla quale non erano state date speranze riguardo all’esito della gravidanza, arrivata al S. Maria della Misericordia di 29 settimane. “Con grande attenzione siamo riusciti a raggiungere le 32 settimane, incoraggiati dalla tenacia della coppia – sottolinea Epicoco – Un bambino che alla nascita pesava appena 760 grammi e che nei giorni successivi ha dovuto subire un intervento chirurgico addominale, ma che ora sta bene e cresce costantemente grazie alle terapie del personale dell’Utin”.

A Terni il primo fiocco dell’anno è rosa

E’ di Giulia il primo vagito del 2018 che ha rallegrato il reparto di ostetricia e ginecologia dell’ospedale di Terni: la piccola è nata da parto spontaneo alle ore 1,52 del 1 gennaio e alla nascita pesava 2,975 chilogrammi. È figlia di genitori italiani residenti a Terni: Francesca e Marco.

È stato fiocco rosa anche per l’ultimo parto del 2017: la bambina, sempre di Terni, si chiama Agata ed è venuta alla luce alle ore 14,51 del 31 dicembre con un peso di 3,320 chilogrammi. Con Agata il punto nascita di Terni ha festeggiato la 1255esima nascita del 2017 (di cui 16 gemellari).

Nessun nuovo nato nel resto dell’Usl Umbria 1

Questa la situazione nel resto dell’Usl Umbria 1. All’ospedale di Città di Castello nessun bambino è venuto alla luce ancora il giorno di Capodanno, e nessun parto è stato registrato il 31 dicembre. Il totale dei nati nel 2017 è stato di 635. Nessun nuovo nato ancora nemmeno all’ospedale di Branca, mentre nel 2017 l’ultimo nato si chiama Lorenzo: è venuto alla luce alle 22.22, abita a Gubbio, pesa 3,250 kg e rappresenta il 415esimo nato all’ospedale di Gubbio – Gualdo Tadino. Sono stati invece 325 i nati all’ospedale di Pantalla, dove non ci sono stati ancora fiocchi il giorno di Capodanno e non si sono registrate nascite nemmeno gli ultimi due giorni del 2017.

Stampa