Botte di Natale, finisce in ospedale dopo la rissa in piazza Danti

Una rissa, o meglio un pestaggio. Stando alle prime informazioni in merito al ferimento di un uomo avvenuto la sera di Natale nel centro storico di Perugia, sembrerebbe che un gruppo di 7/ 8 soggetti si sia accanito contro un giovane di nazionalità straniera poi medicato al pronto soccorso del Santa Maria della Misericordia di Perugia.

La rissa si è verificata poco dopo le 21 del 25 dicembre in piazza Danti. E appunto ad avere la peggio in questo parapiglia sarebbe stato il ragazzo finito in ospedale. Accertamenti sono in corso da parte die carabinieri del Nucleo radiomobile che arrivati sul posto non hanno però rintracciato altri partecipanti al parapiglia.

