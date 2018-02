Borgo Bello, raffiche di danneggiamenti di auto

Raffica di danneggiamenti di auto nel Borgo Bello. Ad essere colpite, le vetture parcheggiate nelle zone più isolate del quartiere residenziale, fiore all’occhiello del centro storico con i suoi negozi trendy e i suoi tanti locali dove trascorrere la serata.

Auto in sosta

Nelle ultime settimane molti residenti avrebbero lamentato di essersi ritrovata l’auto forzata da qualcuno con il solito trucchetto del cacciavite. L’obiettivo? Chissà, forse qualche tossicodipendente alla ricerca di pochi spicci o poco più. Le aree prese di mira dai furfantelli sono i parcheggi nella zona dei giardini del Frontone e in viale Roma. “Da quando abito nel Borgo Bello – racconta un residente del quartiere – è accaduto che 4 volte, non trovando parcheggio in corso Cavour, ho dovuto sostare in viale Roma. Non sarà certo un caso che in tutte quelle 4 volte mi hanno aperto la macchina?”.

Via Ripa di Meana

Ma anche via Ripa di Meana, parallela a corso Cavour, nella parte inferiore e dove a breve sorgeranno le nuove strisce blu a pagamento della Sipa, non è da meno. E’ proprio qui che alcuni frequentatori la mattina, nelle scorse settimane, si sono ritrovati senza più cerchioni dell’auto e dove alcune auto in sosta sono state danneggiate da altre, forse transitate troppo velocemente.

