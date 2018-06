Ballottaggi, Matteo Salvini a Spoleto per Umberto De Augustinis

Matteo Salvini sarà a Spoleto, giovedì 21 giugno alle ore 20.45 in piazza Garibaldi (inizio manifestazione ore 20.30) a sostegno del candidato a sindaco di centrodestra e civici, Umberto De Augustinis.

Il Segretario Federale della Lega, che successivamente è atteso a Terni in piazza della Repubblica, farà, quindi, un doppio passaggio in Umbria, a dimostrazione della forte considerazione che Salvini ha della nostra regione.

“Nonostante i numerosi impegni istituzionali – spiegano il segretario regionale della Lega Virginio Caparvi e il segretario Lega Spoleto, Sandro Cretoni – il Ministro dell’Interno non farà mancare la sua presenza in occasione della volata per il ballottaggio di domenica 24 giugno che a Spoleto vedrà protagonista il candidato De Augustinis impegnato nella lotta contro improbabili alleanze da poco costituitesi solo per meri interessi di poltrone e posizioni politiche”.

Matteo Salvini sarà in piazza Garibaldi a partire dalle ore 20.45 e poi si recherà a Terni, in piazza della Repubblica, per sostenere il candidato a sindaco del centrodestra e civici, Leonardo Latini. In entrambe le occasioni saranno presenti anche i parlamentari umbri della Lega e del centrodestra.

