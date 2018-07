A fuoco catasta di pneumatici, Vigili del fuoco e Arpa lavorano tutta la notte

Un vasto incendio si è scatenata nella notte appena trascorsa in un deposito di Terni Energia di Nera Montoro. Intorno alle 3 di notte è scattato l’allarme per via delle fiamme che hanno interessato un magazzino di pneumatici adiacente il cortile esterno, producendo una densa colonna di fumo nera che è stata avvistata anche a diversi chilometri di distanza.

Sul posto si sono subito portati i Vigili del Fuoco di Amelia che hanno lavorato per tutta la notte per estinguere l’incendio. Oltre ai caschi rossi, sul posto anche le forze dell’ordine che hanno acquisito alcuni filmati registrati dal circuito delle telecamere interne all’aziende, per cercare di capire se il rogo abbia avuto origine incidentale o dolosa.

Allertati anche i tecnici dell’Arpa e del Comune che dovranno svolgere le opportune verifiche per capire quali e quanti danni ci siano stati a livello ambientale.

