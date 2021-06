Ztl via Campagnola, presentato il ricorso al Tar contro la delibera

La prossima settimana i cittadini ricorrenti presenteranno le motivazioni

C’è il ricorso al Tar contro la delibera di giunta che istituisce la Ztl nella zona di via Campagnola. L’ufficialità direttamente dai cittadini firmatari del ricorso, che hanno annunciato una presentazione per giovedì prossimo, alle ore 18.

Alcuni firmatari

Intanto vengono resi noti alcuni dei firmatari dell’atto. Ci sono cittadini, realtà economiche e associazioni come l’associazione culturale Belfiore, Pale Guerro Hero, Usb Belfiore e Valle del Menotre. Il tema aveva scaturito un dibattito furibondo, culminato anche con una interrogazione in consiglio comunale alla quale aveva risposto il sindaco Stefano Zuccarini. Sindaco Zuccarini, sotto tiro, per la sua residenza proprio in quella zona. Lui aveva respinto qualsiasi accusa.