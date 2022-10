Ztl Spoleto, si cambia. Novità pure per gli orari della mobilità alternativa

Ztl A chiusa h24 solo nei festivi

Nello specifico il transito e la sosta nella ZTL A, con ingresso ai varchi di Viale Matteotti (quadrivio), piazza San Domenico, piazzetta Porta San Lorenzo e via Esterna delle Mura, dal 31 ottobre 2022 al 31 Maggio 2023 saranno consentiti tutti i giorni senza limiti di orario, dal lunedì al venerdì, mentre saranno vietati ai non autorizzati dalle ore 19 alle ore 24 del sabato e h24 nei festivi. La zona a traffico limitato, dunque, chiuderà soltanto dalle 19 dei giorni prefestivi alla mezzanotte dei festivi, rimanendo aperta negli altri giorni ed ore.

Per quanto riguarda il transito e la sosta nella ZTL A1, con ingressi da via della trattoria e via Brignone 2° tratto (chiesa di sant’Ansano), sempre dal 31 ottobre 2022 al 31 maggio 2023, saranno vietati, ai non autorizzati, h24 e 7 giorni su 7. L’ordinanza, dunque, in questo caso conferma quanto già in vigore.

Percorsi mobilità alternativa, gli orari

Cambiano invece gli orari di apertura dei percorsi della mobilità alternativa. Mentre, come sempre, i parcheggi Spoletosfera, Posterna e Ponzianina rimangono aperti 7 giorni su 7 h24.

Tapis roulant, scale mobili ed ascensori, dal 31 ottobre 2022 al 31 maggio 2023, invece, osserveranno i seguenti orari:

tapis roulant Spoletosfera – piazza della Libertà aperto dal lunedì al venerdì dalle 7.00 alle 20.30 e prefestivi e festivi dalle 8.30 alle 20.30;

aperto dal lunedì al venerdì dalle 7.00 alle 20.30 e prefestivi e festivi dalle 8.30 alle 20.30; scale mobili ponte della Ponzianina – Rocca aperte dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 20.00 e prefestivi e festivi dalle 8.30 alle 20.30;

aperte dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 20.00 e prefestivi e festivi dalle 8.30 alle 20.30; ascensore di piazza della Signoria (via del Seminario) aperto dalla domenica al giovedì e festivi dalle 7.30 alle 20.00 ed il venerdì e prefestivi dalle 8.30 alle 20.30;

aperto dalla domenica al giovedì e festivi dalle 7.30 alle 20.00 ed il venerdì e prefestivi dalle 8.30 alle 20.30; ascensori per la Rocca Albornoz aperti tutti i giorni dalle 8.00 alle 19.30;

aperti tutti i giorni dalle 8.00 alle 19.30; tapis roulant e ascensori dalla Posterna a piazza Campello, così come scale mobili e ascensori che collegano il parcheggio Posterna a piazza Moretti saranno aperti dalle 7.00 alle 21.00 dal lunedì al giovedì e nei festivi, mentre venerdì e prefestivi l’apertura è garantita dalle 7.00 alle 24.00.

Confermata la gratuità dei parcheggi Posterna e Spoletosfera dalle ore 19.30 alle ore 3.00 e per le soste di durata non superiore ai 30 minuti.​