Ztl Foligno, in vigore dal 1° dicembre ordinanza con alcune modifiche

Entrerà in vigore il 1° dicembre l’ordinanza che regolerà la Ztl nel centro storico fino al 31 gennaio 2020. Il provvedimento è stato attuato in attesa delle determinazioni e delle eventuali modifiche definitive che l’amministrazione comunale vorrà introdurre rispetto all’attuale organizzazione della circolazione stradale nella Ztl nonché in ordine all’articolazione delle fasce orarie di vigenza della Ztl.

Ecco di seguito le modifiche rispetto alla precedente ordinanza di ottobre. E’ stato soppresso il senso di marcia previsto in via Cairoli per i veicoli provenienti da Piazza San Francesco e diretti in via del Cassero con obbligo di svolta a destra per i veicoli in uscita da Piazza San Francesco e diretti verso via Cairoli.

Modificati gli orari per il varco di via San Giovanni dell’Acqua all’altezza dell’intersezione con via Isolabella e per il varco Ztl di via XX settembre all’altezza di Piazza San Giacomo: saranno attivi nei giorni di lunedì, martedì, mercoledì, giovedì dalle 19,30 (prima in funzione dalle 19) alle 24 e nei giorni di venerdì, sabato e prefestivi dalle 19,30 (prima attivi dalle 19) fino alle 01 del giorno successivo. La domenica e i giorni festivi varchi attivi dalle 14 fino alle 01 del giorno successivo

Il varco di via Garibaldi all’intersezione con Piazza Giacomini entrerà in funzione nei giorni di lunedì, martedì, mercoledì, giovedì dalle 20 (prima dalle 19) alle 24, nei giorni di venerdì, sabato e prefestivi varco attivo dalle 20 (prima dalle 19) fino alle 01 del giorno seguente. La domenica e nei giorni festivi varco attivo dalle 14 fino alle 01 del giorno successivo.

E’ stata confermata la Ztl in via Mazzini a partire dall’intersezione con via Cairoli (11-13 e 17-01 nei giorni di venerdì, sabato e prefestivi e dalle 14 alle 01 di domenica e nei giorni festivi. Rimangono in vigore gli orari della Ztl in via Mazzini nei giorni di lunedì, martedì, mercoledì e giovedì dalle 11 alle 13 e dalle 17 alle 19,30.

