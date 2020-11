Ztl e aree pedonali, cambiano orari per favorire l'asporto - Tuttoggi

Per venire incontro alle esigenze dei cittadini che intendono recarsi a ritirare cibo da asporto nei ristoranti e locali del centro storico di Gubbio, ai sensi del Dpcm del 3 novembre 2020 e dell’ordinanza del Ministro della Salute del 10 novembre 2020 che ha inserito la Regione Umbria in fascia arancione, da oggi (mercoledì 11 novembre) sono sospese le aree pedonali di Via Cavour e Corso Garibaldi nei giorni prefestivi e festivi.

I varchi di accesso alla Ztl, inoltre, osserveranno i seguenti orari: