In zona Pinacoteca arrivano nuovi stalli di sosta per residenti, disco orario e divieti - Tuttoggi.info

Modifiche permanenti a sosta e viabilità in via Pomerio San Florido, Via Borgo Farinario e Via Oberdan, ecco quali | L'ordinanza è stata emessa dal dirigente di Polizia Locale

Arrivano modifiche permanenti (!) a viabilità e sosta in via Pomerio San Florido, Via Borgo Farinario e Via Oberdan, a Città di Castello, secondo quanto stabilito dalla ordinanza n° 30 del dirigente di Polizia Locale, pubblicata ieri (2 febbraio).

A seguito di un’analisi complessiva da parte del Comando – si legge nella premessa dell’atto – “è in corso uno studio finalizzato al miglioramento della circolazione e delle condizioni di sicurezza in favore degli utenti deboli della strada e dei veicoli, in particolar modo nel centro storico cittadino”. Dopo sopralluoghi effettuati nelle zone ricomprese nella ZTL ed in particolare nel quartiere Prato, è infatti emersa “la necessità di prevedere delle modifiche alla disciplina del traffico su alcune Vie, al fine di garantire una regolare e migliore circolazione veicolare e pedonale”.

Via Pomerio San Florido

Nello specifico, con effetto immediato, su Via Pomerio San Florido, sono stati collocati: uno stallo di sosta riservato ai veicoli autorizzati per carico e scarico, all’altezza del civico 16, mediante l’apposizione di un segnale verticale e orizzontale con orario 8.00-20.00; 4 stalli zona disco orario con segnale verticale orario 8.00-20.00, per un tempo massimo di 60 minuti; uno stallo di sosta riservato ai disabili muniti di apposito contrassegno, con segnaletica verticale e orizzontale (strisce di delimitazione con simbolo specifico); 8 stalli di sosta riservati a residenti autorizzati, con simbolo parcheggio e pannello integrativo “Riservato autorizzati”; 8 stalli zona disco orario con segnale verticale orario 8.00-20.00, per un tempo massimo di 60 minuti;

Via Borgo Farinario

Ad inizio di Via Borgo Farinario saranno istituiti 11 stalli di sosta riservati ai residenti autorizzati con simbolo parcheggio e pannello integrativo; 2 stalli di sosta riservati a scarico e carico con segnale verticale e orizzontale, orario 8.00-20.00, nell’area di sosta posta sul lato sinistro della carreggiata ed in prossimità dell’intersezione con Via delle Santucce; divieto di fermata con segnale verticale, indicata con l’adeguato pannello integrativo “inizio-fine”, in prossimità dell’intersezione tra Via Borgo Farinario e Via del Campaccio (lato Piazza delle Tabacchine) e tra Via Borgo Farinario e Via Santa Caterina (lato ingresso Pinacoteca Comunale).

Via Oberdan

Su Via Oberdan, a seguito del divieto di fermata, sarà istituito uno stallo di sosta riservato ai disabili con segnaletica verticale e orizzontale; stalli di sosta riservati ai residenti, dall’intersezione con Via Luca Signorelli all’intersezione con Via Santa Caterina; due attraversamenti pedonali, di cui uno su via Borgo Farinario ed il secondo su via Oberdan, in prossimità dell’ingresso alla pinacoteca comunale mediante l’apposizione di segnale verticale.