Zanzare, confermato il primo caso di virus Usutu in Umbria

Malattie rarissime nell’uomo

L’agente che causa le infezioni da Usutu è un virus patogeno per gli uccelli. I casi delle infezioni dell’uomo sono rarissimi, con febbri e sintomi neurologici. Il primo caso in Europa è stato accertato nel 1996. In Italia il primo focolaio si è avuto in quell’anno in Toscana. Nel 2021 il virus Usutu è stato identificato in gruppi di zanzare in diverse regioni del Centro Nord. Con due casi confermati nell’uomo, uno in Lombardia e uno in Emilia Romagna. L’uomo è dunque un ospite a fondo cieco, come il cavallo e gli altri mammiferi.

Virus patogeno per gli uccelli

Il virus Usutu è patogeno per gli uccelli. Meno per le specie da allevamento avicolo, ma con forti morie in molte specie, tra cui passeriformi (merlo, passero, cinciallegra, pettirosso, tordo bottaccio) e gli stringiformi.

Per questo è stato avviato il Piano nazionale di monitoraggio delle zanzare.