Zanzare, rischio West Nile: la Usl avvia i trattamenti

Il basso livello di acqua al Trasimeno può favorire la diffusione di insetti veicoli dei virus West Nile e Usutu

Contro il rischio di diffusione del virus West Nile, il Servizio Controllo Organismi Infestanti di Igiene e Sanità Pubblica dell’Usl Umbria 1 ha dato il via ai trattamenti per il contenimento delle zanzare del genere “Culex” sulle coste del Lago Trasimeno.

L’attività è ritenuta importante perché, come viene riportato nel documento, “il Lago Trasimeno, come anche gli altri bacini costituiti da acque basse con piccole pozzanghere e depressioni con limitate quantità d’acqua che si formano nel corso dell’estate, costituisce un habitat ideale anche per le larve delle zanzare del genere Culex”. Ed inoltre “molte specie di uccelli migratori transitano nel bacino del Trasimeno e possono essere serbatoio del virus della West Nile”.