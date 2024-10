XII “Borsa Internazionale del Turismo Culturale” e VIII “Mirabilia Food&Drink”, i grandi eventi di Perugia confermano il modello vincente Mirabilia - Tuttoggi.info

La crescita del Network prosegue e apre la strada a nuovi e importanti scenari. I risultati dei grandi eventi del 2024, che hanno riunito a Perugia istituzioni e operatori del settore turismo.

Due giornate all’insegna del successo per la XII Borsa Internazionale del Turismo Culturale e l’VIII Mirabilia Food&Drink. I due appuntamenti di punta di Mirabilia Network hanno riunito rappresentanti delle istituzioni e operatori del mondo del turismo a Umbriafiere (Bastia Umbra, PG), lunedì 14 e martedì 15 ottobre 2024.

Il programma generale delle attività si è articolato anche nei giorni precedenti e successivi, per consentire ai buyers internazionali di conoscere meglio il territorio. La Borsa Internazionale del Turismo Culturale e Food&Drink 2024, organizzati da Mirabilia insieme alla Camera di Commercio dell’Umbria, hanno portato a Perugia circa 150 operatori del settore per la Borsa del Turismo e circa 250 per Food&Drink, provenienti da ogni parte d’Italia. Gli appuntamenti calendarizzati sulla piattaforma elettronica sono vicini ai 3.500 (circa 1.500 per il food e quasi 2.000 per il turismo). Assocamerestero e Ice hanno individuato e selezionato i buyer food, mentre IEG S.p.A. i buyer turismo. Le aziende seller provengono dai territori e sono state individuate dalle Camere di Commercio.

La sinergia culturale per una crescita sostenibile di Mirabilia si conferma un modello vincente. Al momento, la Rete unisce 21 Camere di Commercio di tutta Italia, da Nord a Sud. Un network che guarda al futuro e a nuove, entusiasmanti frontiere, a cominciare dal percorso verso la sua integrazione con Isnart (Istituto Nazionale Ricerche Turistiche). Questa prossima frontiera ha un valore fondamentale, come ha sottolineato il Presidente Mirabilia, Angelo Tortorelli: “Mirabilia è un formidabile unicum, con sfide sempre aperte. Abbiamo avviato il processo con Isnart per istituzionalizzare ancora di più il progetto, nell’interesse delle nostre imprese. Mirabilia ha un ruolo che va visto in chiave quantitativa e qualitativa, tra le nostre parole chiave ci sono condivisione, relazioni, partenariato, collaborazione, dialogo”.

Parole chiave condivise da tuti gli attori e le istituzioni coinvolte. Loretta Credaro, Presidente Isnart, ha detto: “Mirabilia lavora con i suoi buyer per promuovere e valorizzare il territorio, coniugando economia, cultura e turismo con risultati incredibili. Il sistema di Unioncamere è presente e Mirabilia ne è un’espressione fondamentale”.

Gli eventi Mirabilia accendono i riflettori sul turismo di qualità Made in Italy, un comparto strategico per tuta l’economia, come ha ricordato Giorgio Mencaroni, Presidente della Camera di Commercio dell’Umbria, sottolineando anche che “Bisogna lavorare insieme sui territori, per avere ‘’turismi condivisi’’. Siamo di fronte a un passaggio fondamentale ed epocale”.

Sia la Borsa del Turismo Culturale che Mirabilia Food&Drink hanno da tempo conquistato un posto come appuntamenti di punta per il settore. Grande la partecipazione e la soddisfazione da parte dei buyer internazionali, che hanno apprezzato gli incontri B2B e le esperienze proposte, come l’incontro di lunedì 14 presso il Teatro Cucinelli a Solomeo, “Borgo del Cashmere e dell’Armonia”, con la partecipazione di Brunello Cucinelli, Presidente e Direttore Creativo della Brunello Cucinelli S.p.A., che ha coinvolto anche una delegazione istituzionale.

Il valore delle attività e degli eventi Mirabilia è stato messo in evidenza dalle parole del Coordinatore Nazionale, Vito Signati: “La Borsa nasce per offrire opportunità commerciali, ma coinvolge un numero significativo di operatori del turismo che possono conoscere il territorio: è questo il suo valore aggiunto. Dal punto di vista economico, le nostre analisi rivelano che il 10% delle aziende intervistate, porta a casa almeno due contratti, quindi la risposta è assolutamente positiva. Siamo soddisfatti e facciamo tesoro delle esperienze, perché c’è sempre da crescere”.

Sostenibilità, la collaborazione Mirabilia-Conai

Il sistema camerale è fortemente impegnato nella transizione ecologica e nella sostenibilità supportando le imprese nel miglioramento delle loro performance in tal senso. In linea con tali strategie nazionali, Mirabilia 2024 si è proposta come prima edizione sostenibile, con tre importanti azioni: il calcolo dell’impatto ambientale, grazie alla collaborazione con un partner accademico spin-off di UniPg, la compensazione delle emissioni CO2 e il recupero dei prodotti alimentari non consumati durante lo svolgimento dell’evento, che sono stati tracciati per mezzo dell’apposita piattaforma Regusto.

Prosegue così il percorso di sostenibilità già avviato da tempo da Mirabilia Network, anche attraverso la collaborazione con Conai (Consorzio Nazionale Imballaggi). Sono state introdotte una serie di azioni per migliorare la raccolta differenziata nei Siti Unesco, a partire dal 2022 a Caserta, proseguendo nel 2023 a Lipari, anche con la creazione di uno specifico vademecum. Dal Consorzio è nata l’idea di realizzare una collana di linee guida per la Raccolta Differenziata per i siti Unesco nella World Heritage List, che ha incontrato gli intenti Mirabilia in una proficua collaborazione.

Premio Top of the Pid – Mirabilia

Nell’ambito della XII Borsa Internazionale del Turismo Culturale è stato assegnato il Premio Top of the Pid – Mirabilia, riservato alle migliori soluzioni tecnologiche innovative e sostenibili per il turismo e la cultura. Al primo posto, l’azienda Prime Time di Genova con “City Game“, un percorso fotografico a qui per esplorare le città in autonomia con il cellulare. Secondo posto per la I2T di Chieti con “Ulisses“, un sistema di tracking in aree delimitate per la nautica, l’area aperta e il ferroviario; terza posizione per la Int.Geo.Mod di Perugia con “Abat jour“, che dà luce a nuovi luoghi di arte, cultura e natura con il “light mapping”.

“Mirabilia 2024 conferma a tutto tondo la validità di questa rete creata dalle Camere di Commercio che è in continua crescita in quantità e qualità – ha affermato il presidente di Unioncamere, Andrea Prete – perché si basa sulla valorizzazione concreta dei territori in cui sono presenti siti Unesco. Una concretezza e un successo che riguarda anche l’iniziativa Top of the Pid, il Premio che seleziona le dieci migliori aziende che propongono soluzioni tecnologiche innovative e sostenibili per il turismo e la cultura. Soluzioni concrete che Mirabilia vuole far conoscere e supportare, perché l’innovazione è il cuore pulsante della nostra iniziativa, aprendo nuovi mercati, nuovi orizzonti e nuove prospettive alla valorizzazione creativa dei territori delle Camere di Commercio aderenti”.