Incidenti sul lavoro, Fumarola "Intollerabile avere tre morti al giorno" - Tuttoggi.info

PALERMO (ITALPRESS) – “Stiamo provando da tempo a fermare questa strage sul lavoro, è un tema sul quale non abbiamo mai abbassato la guardia: purtroppo ci sono almeno tre morti al giorno ed è intollerabile in un paese civile, è una sconfitta per tutti quanti”. Così la segretaria generale della Cisl Daniela Fumarola in un incontro con i giornalisti al San Paolo Palace Hotel. “Abbiamo avviato un lavoro importante con il ministero e chiesto una maggiore incidenza delle disponibilità in tema di formazione a partire dalle scuole, perché è lì che si formano i giovani lavoratori e gli imprenditori”, ha aggiunto.

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