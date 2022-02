World Water Forum, il Sacro Convento si smarca: 'Acqua sia bene di tutti' - Tuttoggi

L'iniziativa è organizzata da un ente privato sostenuto anche da aziende che vogliono privatizzare quello che dovrebbe essere un bene pubblico. E così i frati ritirano il sostegno

Non avrà il sostegno dei frati di Assisi il World Water Forum che l’Italia ospiterà forse nel 2024 con un tandem tra Assisi e Firenze incentrato sul rinascimento dell’acqua.

I frati: ‘Evitare indebiti accostamenti tra realtà non omogenee’

A organizzare l’iniziativa non sono infatti forum e associazioni pubbliche, ma un organismo privato sostenuto – come da appello dell’ambientalista Emilio Molinari pubblicato nelle scorse settimane dal Fatto Quotidiano – sostenuto dalla “lobby delle multinazionali che vogliono privatizzare l’acqua contro i movimenti che in tutto il mondo“. L’iniziativa non è illegale e di per sé non è in contrasto con il nome di Assisi, ma – dopo aver dato il loro assenso nel 2019 – ora i frati, anche alla luce dell’appello di Molinari – non vogliono legare il nome del Santo Patrono d’Italia e dell’ecologia a qualcosa di ‘privato’.

E per questo, “affinché non si creino accostamenti indebiti tra realtà che hanno caratteristiche non omogenee“, i frati hanno ufficialmente scritto al comitato per chiedere di togliere ogni riferimento al Sacro Convento dal materiale informativo di questo appuntamento. Per il Custode, fra Marco Moroni, “la cura del creato, sottolineata dagli scritti di San Francesco, in particolare dal Cantico di Frate Sole, nel quale l’Altissimo onnipotente e buon Signore è lodato per tutte le sue creature le quali assieme partecipano all’unico canto di lode. Fra di esse, sor’acqua, la quale è multo utile et humile et pretiosa et casta” è incompatibile con il World Water Forum, sulla scia anche degli insegnamenti di Papa Francesco che nella sua Laudato Si’ ribadisce la necessità dell’acqua come bene comune. “L’accesso all’acqua potabile e sicura – scrive Francesco – è un diritto umano essenziale, fondamentale e universale, perché determina la sopravvivenza delle persone, e per questo è condizione per l’esercizio degli altri diritti umani“.

Il Custode del Sacro Convento ha anche sottolineato come sia necessario “tener presente che esprimendo tale sostegno, il Sacro Convento, non essendo una pubblica amministrazione, né un’impresa, né una piattaforma a carattere scientifico e non rappresentando tantomeno una corrente politica, si limita, sia dal punto di vista della realizzazione dell’evento che da quello della comunicazione, ad offrire il proprio contributo ideale e valoriale non organizzativo”.

“Chiediamo – continua fra Marco Moroni – che si attui un confronto libero e aperto a tutte le istanze della società, ivi comprese quelle che si riconoscono nel Forum Italiano dei Movimenti per l’Acqua e negli altri movimenti che nel mondo si battono per le stesse ragioni, e che abbia come obiettivo imprescindibile che l’acqua, in ogni parte del pianeta, sia a disposizione di tutti e non possa essere ritenuta bene privato o privatizzabile, come autorevolmente espresso da Papa Francesco nell’Enciclica Laudato si’: “l’accesso all’acqua potabile e sicura è un diritto umano essenziale, fondamentale e universale, perché determina la sopravvivenza delle persone, e per questo è condizione per l’esercizio degli altri diritti umani” (n. 30). Auspichiamo altresì un accordo globale vincolante sotto l’egida delle Nazioni Unite sull’acqua pubblica. Manifestato questo nostro intendimento – conclude la nota – affinché non si creino accostamenti indebiti tra realtà che hanno caratteristiche non omogenee, chiediamo di rimuovere dal materiale informativo e promozionale della candidatura, sia in formato elettronico che in caso di nuove pubblicazioni, il logo e le firme e ogni menzione del Sacro Convento di Assisi, della Basilica di San Francesco in Assisi e della comunità dei Frati Minori Conventuali».

La posizione del Comune: ‘Al World Water Forum chiederemo certezze su acqua pubblica’

Il sindaco Stefania Proietti ha spiegato le motivazioni della presenza di Assisi, decisa in pieno accordo con il Sacro Convento: «Ospitare questo Forum ha lo scopo, ribadito in ogni sede istituzionale, di lanciare, in maniera inequivocabile, il messaggio sul diritto inalienabile all’accesso universale all’acqua, che abbiamo sintetizzato nello slogan “acqua di tutti, acqua per tutti”».

«La Città non si sottrae da questa candidatura perché ne rilancia l’obiettivo chiedendo un accordo globale vincolante sotto l’egida delle Nazioni Unite sull’acqua pubblica. Posizione questa – afferma il Sindaco – presa in pieno accordo con i frati del Sacro Convento che (in riferimento a quanto pubblicato dalla stampa odierna) hanno inteso confermare il proprio sostegno dal punto di vista ideale e valoriale, e non organizzativo, come consono a una istituzione religiosa. È ora di agire per intraprendere questo cammino verso la convenzione Onu sull’acqua: Assisi ha la forza per farlo, verso il 2024». «La Città di Assisi, partecipando a questa candidatura, – ha ancora affermato il Sindaco – chiede sin da ora e chiederà, in ogni sede istituzionale, che vi sia un impegno vincolante e pubblico per un’azione concertata e coordinata di tutte le parti interessate volta a garantire concretamente che tutte le persone del mondo abbiano accesso ad acqua pulita e adeguata. Per arrivare a questo, dobbiamo avere “voce in capitolo”. Abbiamo dunque inteso farlo non chiudendo le porte, non sottraendoci a una occasione di dialogo che dovrebbe vedere in Assisi, in vista del World Water Forum 2024, a partire sin dal 2022, la convocazione di una piattaforma “di confronto e la collaborazione internazionale su uno dei temi più delicati e urgenti relativi al bene comune della nostra Terra”».

La Città di Assisi vuole offrire il proprio contributo ideale e valoriale, ma anche, necessariamente, organizzativo, affinché in queste molteplici occasioni in preparazione del Forum – qualora si realizzi in Italia ma anche se questo non avverrà – «si attui un confronto libero e aperto a tutte le istanze della società, ivi comprese quelle che si riconoscono nei Forum e Movimenti per l’Acqua pubblica»