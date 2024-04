Volo Perugia-Bergamo, Aeroitalia cambia gli orari dopo le proteste Sase e i disservizi - Tuttoggi.info

In questo primo periodo di operatività la compagnia ha realizzato un riempimento medio del volo del 61,7% che è stato dichiarato superiore alle aspettative ed alle previsioni

A neanche un mese dall’inaugurazione del volo Perugia-Bergamo Orio al Serio dall’aeroporto dell’Umbria ci sono già ritardi e cancellazioni di voli senza preavviso e dopo che Sase ha tirato le orecchie ad Aeroitalia per chiedere con urgenza una maggiore puntualità e una regolarità adeguata agli standard dell’aeroporto, ora la situazione sembra risolversi, almeno sulla carta.

La società di gestione dello scalo dell’Umbria Sase SpA, infatti, informa “che la compagnia Aeroitalia ha apportato alcune modifiche agli orari del volo in partenza da Bergamo per Perugia, anticipandolo alle ore 17.40 a partire dal lunedì 15 aprile. Un aggiustamento operativo che permetterà una migliore puntualità del volo in partenza la mattina da Perugia”.

“La compagnia – dice ancora Sase – sta lavorando per migliorare ulteriormente la partenza da Bergamo. Il collegamento della mattina, programmato dal lunedì al venerdì, resta invariato ed è previsto con partenza da Perugia alle ore 07.15 e arrivo a Bergamo alle ore 08.05. Il sabato e la domenica Aeroitalia collega invece Perugia con Milano Linate. In questo primo periodo di operatività la compagnia ha realizzato un riempimento medio del 61,7% che è stato dichiarato superiore alle aspettative ed alle previsioni che Aeroitalia aveva inizialmente ipotizzato. Aeroitalia ringrazia i passeggeri per averla scelta e si impegna ad apportare ulteriori miglioramenti al servizio”.