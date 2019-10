Volo da Perugia per Milano Linate, le novità per chi arriva nello scalo milanese FOTO

share

Con la riapertura dell’aeroporto di Milano Linate interessato dal rifacimento della pista e da altre opere di ammodernamento, si riattiva il volo Alitalia da e per l’aeroporto internazionale dell’Umbria.

Gli orari

Questi gli orari dei voli fino a primavera:

dal lunedì al venerdì

Milano partenza 11.20- Perugia arrivo 12.20

Perugia partenza 12.55- Milano arrivo 14.00

Sabato

Milano partenza 07.30- Perugia arrivo 08.30

Perugia partenza 09.05- Milano arrivo 10.10

Domenica

Milano partenza 15.10- Perugia arrivo 16.10

Perugia partenza 16.45- Milano arrivo 17.50

I costi

Il costo dei biglietti varia ovviamente a seconda del periodo e dei giorni della settimana scelti per l’andata e il ritorno. Partendo ad esempio lunedì 28 ottobre da Perugia alle 12.55 con arribo a Milano Linate alle 14 e ritorno fissato per il giorno successivo con partenza alle 11.20 e arrivo in Umbria alle 12.20 il biglietto parte da 110 euro.

L’adeguamento di Linate

Il completamento dei lavori all’aeroporto di Linate è avvenuto come da programma, senza ritardi. Il primo volo Roma-Milano è atterrato sulla nuova pista alle 18 di sabato: un aereo Alitalia, volo AZ2092 da Roma Fiumicino.

Poi in serata ne sono atterrati altri 19. Oggi tutti gli altri arrivi con orari normali, tra cui quello da Perugia. Da questa mattina sono ripresi anche i decolli, con la prima partenza fissata alle 6.30, con un volo Lufthansa per Francoforte e altri cento voli nel corso della giornata.

I lavori finiranno del tutto a marzo 2021; per il momento i gate di imbarco sono in un prefabbricato. Sono conclusi gli interventi sulla pista di decollo e atterraggio, lunga 2,4 chilometri e larga 60 metri, e su quella di rullaggio. È stato completamente rifatto il manto e sono state sostituite le testate in calcestruzzo con altre testate in cemento, un materiale più flessibile.

Novità tecnologiche

Le novità tecnologiche saranno introdotte gradualmente. All’inizio del 2020 inizierà la sperimentazione degli scanner biometrici per il riconoscimento facciale: i viaggiatori si potranno iscrivere al programma in 6 postazioni che saranno installate all’aeroporto e rileveranno dati biometrici facciali e dell’occhio e dati personali, come le impronte digitali, che saranno abbinati agli estremi anagrafici e ai dati del passaporto. Così sarà possibile salire in aereo senza mostrare i documenti.

Entro il 2021 ci sarà la rivoluzione per il controllo dei bagagli a mano. I tradizionali sistemi a raggi X saranno sostituiti con macchine a tecnologia più avanzata che garantiscono una maggiore risoluzione. Così non sarà più necessario togliere gli apparecchi elettronCe i liquidi dal bagagli e si potranno portate a bordo creme e bevande anche in quantità superiori a 100 ml.

share

Stampa