Volley, valzer di panchine per le big di Superlega

Sirci punta Lorenzetti, che lascia Trento a Soli, Anastasi a Modena al posto di Giani

Con l’ufficialità del divorzio, a fine stagione, tra la Sir e coach Andrea Anastasi, si allarga il valzer delle panchine tra le big della Superlega.

Il presidente Sirci, che ha ufficializzato la conclusione del rapporto con l’allenatore che ha vinto tutte le partite della stagione regolare e il mondiale per club, ma la cui squadra è crollata nei playoff scudetto, mancando anche la semifinale, ha evidentemente fatto un passo decisivo per il nuovo allenatore. L’obiettivo è Angelo Lorenzetti, già nel mirino di Modena, che aveva silurato in anticipo Andrea Giani.

Proprio a Modena approderà Anastasi, mentre la Sir sta chiudendo la trattativa con Lorenzetti, che vuole però lasciare Trento con il tricolore. Trento, a sua volta, aveva annunciato già a gennaio l’arrivo a fine stagione di Fabio Soli per il nuovo corso.

Un terremoto sulle panchine delle big della Superlega che era iniziato a fine anno con l’esonero di Lorenzeo Bernardi da parte di Piacenza, che ha proseguito la stagione con Massimo Botti, affiancato da Matteo De Cecco.

Cicli che si chiudono, altri che iniziano. Altri ancora, non sono mai iniziati. Come per la Sir di Anastasi, irresistibile per metà stagione. E a Perugia, per l’ennesima volta, si ricomincia da capo nella caccia allo Scudetto e alla Champions.