Volley, la perugina Ilaria Vagni prima donna arbitro di una finale Scudetto maschile

La designazione per Gara2 Civitanova - Trento è l'ultimo dei grandi riconoscimenti dell'arbitro di Perugia, impiegata nell'Università statale

Non c’è Perugia a giocarsi lo Scudetto del volley maschile, ma gara2 tra Trento e Civitanova, che si disputerà giovedì 4 maggio all’Eurosuole sarà una gara che entrerà nella storia del volley perugino e italiano. Per la prima volta, infatti, una finale maschile sarà arbitrata da una donna, la perugina Ilaria Vagni. Un riconoscimento che premia il lavoro, la serietà e la professionale dell’arbitro di Perugia, che finora aveva diretto finali scudetto femminili.

Ora è stata designata come primo arbitro della seconda sfida tra Civitanova e Trento. Una designazione che la conferma sugli altissimi livelli nazionali (ha vinto più volte il premio “Toniolo” come miglior arbitro di Superlega e internazionali (è stata la prima donna arbitro italiana ad ottenere il brevetto internazionale). Ilaria Vagni – classe 1970, dipendente dell’Università degli Studi di Perugia – già tra i Top Referees della Cev, è stata designata anche per la finale di Champions League a Torino.

Una soddisfazione per la Fipav Umbria, guidata da Giuseppe Lomurno, e per tutto il movimento pallavolistico perugino. Ma soprattutto, una meritata soddisfazione per Ilaria, che la premia del lavoro svolto in tutti questi anni.

(foto dalla pagina Facebook di Ilaria Vagni)