“Volevano assaltare il Parlamento tedesco”, 25 arresti: 1 pure in Umbria

Maxi operazione della polizia in Germania: gruppo di destra organizzava colpo armato al Parlamento federale tedesco

Anche una persona in Umbria sarebbe stata arrestata nella maxi operazione della polizia in Germania in corso in queste ore. In 25, infatti, secondo quanto riportano le agenzie locali, sono finiti in manette perché sospettati di voler assaltare il Parlamento federale tedesco, il Bundestag.

Gli arresti sono scattati in varie parti della Germania (ma anche in Austria ed in Italia) per smantellare un presunto gruppo terroristico di estrema destra. Secondo gli inquirenti tedeschi, il gruppo avrebbe fatto parte del movimento “Reichsbuerger” (cittadini del Reich) ed avrebbe organizzato un’operazione armata per entrare con la forza nel palazzo del Parlamento tedesco. Tra gli arrestati ci sarebbe anche una donna di cittadinanza russa. Un altro arresto, come detto, sarebbe stato effettuato in Umbria, con la collaborazione della polizia della Questura di Perugia.