“Volate in alto”: l’ultimo video di Tortoioli | Oggi i funerali a Castel del Piano

“Ecco perché mi piace sempre volare alto. Perché più alto vai, più la nebbia si dirada”. Da qui il suo appello: “Volate in alto”. E’ un messaggio positivo, come era nel suo stile, l’ultimo lanciato ai suoi amici da Massimiliano Tortoioli, attraverso Facebook. Uno di quei messaggi mandati per toccare il cuore delle persone, come la sua “poesia al giorno” che dal 9 marzo, il giorno del lockdown, affidava al web.

“VOLATE IN ALTO”: L’ULTIMO VIDEO DI TORTOIOLI

Massimiliano aveva già appreso del male incurabile che lo aveva colpito. Eppure continuava a mandare messaggi all’insegna della positività.

E non poteva essere altrimenti per un personaggio vulcanico quale era Massimiliano Tortoioli. Nella sua attività di imprenditore nel settore della ferramenta (aveva anche presieduto l’associazione dei commercianti di Ellera) e soprattutto nell’ambito dell’arte (tra i fondatori dell’associazione L’Abbraccio) e degli eventi culturali che organizzava, soprattutto a Corciano e Perugia. Creatività e attivismo di cui ha lasciato segni indelebili nei suoi libri e, più recentemente, nelle comunicazioni lanciate appunto attraverso i social.

Ecco perché la notizia della sua scomparsa ha creato una profonda commozione tra gli amici e le persone che lo stimavano, come artista e come persona.

I funerali di Massimiliano Tortoioli saranno celebrati oggi (giovedì) a Castel del Piano.