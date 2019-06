Volano fioriere da palazzo in centro, colpita una donna

share

E’ mistero sulla caduta di un paio di fioriere da un palazzo del centro storico, con una che ha colpito una donna, ferendola per fortuna soltanto in modo lieve.

E’ accaduto mercoledì mattina dopo le 11 in largo Ferrer, nel centro di Spoleto. Due vasi di plastica, vuoti, con i relativi supporti metallici appuntiti sono volati improvvisamente da due diverse finestre del palazzo che ospita a piano terra l’ufficio informazioni turistiche del Comune di Spoleto. In quel momento lì sotto passava una donna, che è stata colpita ad un braccio, fortunatamente in modo non grave.

A corso Mazzini è arrivata quindi una pattuglia della polizia municipale a cui spetta di chiarire il giallo di quanto accaduto. Le fioriere, infatti, probabilmente non sono cadute da sole, vista l’assenza di vento ma anche perché erano agganciate all’esterno delle finestre. Non è chiaro se nell’appartamento al cui esterno si trovavano le fioriere ci fosse in quel momento qualcuno. Tra le ipotesi c’è anche quella di una ragazzata, ma saranno gli accertamenti dei vigili urbani a chiarire il tutto.

share

Stampa