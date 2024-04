VIVA BNI Dinner Party Awards: un anno di successi celebrati in allegria | Foto e Video - Tuttoggi.info

Quasi 200 imprenditori si sono riuniti per celebrare i successi e i traguardi raggiunti in questo lungo anno di lavoro insieme

Immaginate una serata in cui l’eccellenza nel costruire relazioni si fonde con il piacere del sano divertimento e la maestria culinaria.

E’ quello che è successo l’11 aprile 2024, al Relais Il Baio a Camporoppolo di Spoleto. Un luogo incantevole che, in una splendida serata di primavera si è trasformato il centro nevralgico dell’allegria e del successo professionale per la festa più importante dell’anno della Region Perugia-Rieti-Terni di BNI, diventando il palcoscenico di questa magia.

Quasi 200 imprenditori, membri dei 12 gruppi ufficiali e altri in formazione, si sono riuniti in questo resort elegante per celebrare i successi e i traguardi raggiunti in questo lungo anno di lavoro insieme, grazie al “VIVA BNI Dinner Party Awards”. Una serata che non è stata solo un incontro sociale, ma un’opportunità unica per tanti riconoscimenti e per coltivare connessioni significative in un’atmosfera di incredibile festa.

La cena

La cena è stata un vero trionfo di sapori, un viaggio culinario guidato dalla maestria dello Chef Marco Faiella, noto per la sua abilità di trasformare ingredienti semplici in creazioni straordinarie dove ogni piatto è stato un omaggio alla tradizione culinaria Umbra, esaltata dai migliori vini regionali. L’apertura e la chiusura del convivio sono invece state lasciare allo chef gourmet Jacopo Martellini, con le sue eccellenze di Pinsa Romana, salata e dolce.

La festa e i riconoscimenti

Solo il preludio di una notte indimenticabile, dove la musica di Radio Pinchi e l’intrattenimento di Emanuele Baldini, con la sua travolgente ironia, hanno creato l’atmosfera perfetta per onorare gli imprenditori che si sono distinti con il loro lavoro in questo ultimo anno.

Una notte magica e indimenticabile dove musica e divertimento, hanno fatto da coreografia al culmine della serata con la premiazione dei membri BNI Region Perugia-Rieti-Terni che hanno eccelso nel creare e mantenere una rete professionale forte e attiva. Un tributo alla dedizione e all’impegno, elementi chiave del successo della rete Business Network International. Una celebrazione che è stata anche un’opportunità per tessere nuove connessioni e rafforzare quelle esistenti, dimostrando che il lavoro di squadra e la collaborazione sono la chiave del successo.

Il vincitori del contest e i prossimi eventi

Il contest lanciato prima del Party ha premiato i capitoli più attivi, con il BNI Digital Village di Ponte Felcino che ha guadagnato l’onore di progettare e realizzare la prossima festa della Region. Mentre il capitolo Thyrus di Terni si prepara per il suo primo grande evento BNI nel 2025 e tutti gli occhi sono già puntati sul Viva BNI Party Award 2025 a Spoleto, che sarà organizzato dal più grande gruppo BNI dell’Umbria – il Due Mondi di Spoleto – promettendo già di essere un altro evento straordinario.

I commenti entusiastici degli Executive Director Davide Venturi e Federico Falini hanno risuonato tra i partecipanti: “La vostra presenza al Baio Imperiale ha reso la serata indimenticabile, e il vostro entusiasmo e la vostra energia contagiosa hanno acceso ogni momento. Grazie di cuore a tutti voi che avete partecipato e contribuito a rendere l’evento un successo straordinario. Siete stati semplicemente straordinari al Viva BNI Party Award 2024! La serata è stata solo l’inizio di un percorso che ci vedrà protagonisti anche nel 2025, nel lavoro e per un’altra fantastica edizione del Viva BNI Party Award”.

La Guest Star

La serata è stata arricchita da tanti momenti ludici e di aggregazione, come la diretta Facebook e la consegna degli attestati con le frasi “demotivazionali” su misura di Emanuele Baldini, fino all’apice con la partecipazione della guest star internazionale G-Lory Gaynor. Questi momenti hanno non solo intrattenuto, ma anche unito, lasciando un segno indelebile nel cuore di ogni partecipante.

Insomma, il “VIVA BNI Dinner Party Awards” ha dimostrato che il business e il piacere possono andare di pari passo, creando un ambiente in cui la crescita professionale si fonde con l’allegria, e dove ogni sorriso è un passo verso il successo condiviso. Perché è dal divertimento e dall’allegria che nascono le alleanze più solide e le opportunità più proficue per un futuro di successo e relazioni di valore.

Credits immagini: Magnini Creative Solutions e Andrea Mammoli