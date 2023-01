“Viva la Befana”, più di mille i folignati dal Papa

Luca Innocenzi, Massimo Gubbini e il maestro di campo Piero Cruciani saranno i "Re Magi"

Più di mille folignati andranno dal Papa, venerdì 6 gennaio, in occasione della 36esima edizione “Viva la Befana, per riaffermare e tramandare i valori dell’Epifania”. Si tratta in sostanza di un corteo storico-religioso e folcloristico che dal 1986 celebra la festività cristiana dell’epifania in Piazza San Pietro.

Doni simbolici dai “Re magi” quintanari

I 125 figuranti della Giostra della Quintana faranno da capofila al corteo che si snoderà lungo via della Conciliazione per arrivare in piazza dove, dopo l’Angelus, avverrà la consegna dei doni simbolici al Pontefice da parte dei tre personaggi che impersonano i Re Magi ovvero: Luca Innocenzi, Massimo Gubbini e il maestro di campo Piero Cruciani.