Vittoria, degrado continua "C'è pure discarica a cielo aperto" | "Novità" su ex Cinema - Tuttoggi

Oltre alla questione del cantiere fermo da anni, si punta il dito anche sull'immobile adiacente abbandonato (ex sede dei Servizi sociali) e sull'area verde retrostante con erba altissima e rifiuti | Il caso è tornato in Consiglio comunale

L’ex Cinema Vittoria di Città di Castello torna (per l’ennesima volta) in Consiglio comunale. Stavolta il “pretesto” per tornare a parlare di una delle “ferite aperte e mai curate” del centro storico, è stata una interrogazione di Luciana Bassini (CiviciX) riguardante lo stabile adiacente di via Marconi – di proprietà del Comune, ex sede dei Servizi Sociali – e l’area verde retrostante (tra via dell’Ospizio e via della Montesca), entrambi in stato di completo abbandono e degrado.

L’interrogazione di Bassini

Bassini ha ricordato come nel mese di agosto 2016, per lavori di restauro sull’edificio di via Marconi, i Servizi sociali vennero spostati in via dei Pinchitorzi, “in una struttura tra l’altro piena di barriere architettoniche. Per quest’ultima ragione, infatti, il Segretariato Sociale era poi stato spostato in Piazza Fanti per permetterne un più agevole utilizzo all’utenza”. La consigliera ha poi puntato il dito sull’area verde tra via dell’Ospizio e della Montesca “recintata da una rete provvisoria, che risulta essere completamente abbondonata, con erba altissima e appare come una discarica a cielo aperto in pieno centro storico“. All’ombra della mega impalcatura, infatti, sono stati trovati anche molti rifiuti abbandonati.