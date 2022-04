Visioninmusica 2022, prossimo appuntamento con il duo Stafano-Iorio - Tuttoggi

Il successo di questo duo, che si esibisce in tutto il mondo e, in questi ultimi anni moltissimo in Asia, sta proprio nelle composizioni originali eseguite in ogni concerto in modo sempre inedito grazie al grande affiatamento che c’è tra i due musicisti, che riescono a far dialogare i due strumenti in modo ineguagliabile, dove l’arrangiamento, in puro stile “da camera”, gioca un ruolo fondamentale per esaltare il contrappunto e le strutture dei brani, elementi riconoscibili nella tradizione classica europea.

Pasquale Stafano, pianista, compositore e arrangiatore ha conseguito il diploma in pianoforte e jazz presso il Conservatorio di musica “Umberto Giordano” di Foggia e la laurea in economia e commercio presso l’Università degli Studi della medesima città. Docente di pianoforte jazz presso il Conservatorio “Luca Marenzio” di Brescia, ha inciso cinque album come leader per importanti etichette discografiche come Philology, Jazzhaus Records, Enja Records, Sony Classical. La sua composizione intitolata Milonguita è stata arrangiata e inclusa nell’album Hora cero del celebre ensemble Die 12 Cellisten der Berliner Philarmoniker. È Ideatore e direttore artistico dello “Stornarella International Music Festival” che si tiene in estate a Stornarella, in provincia di Foggia.

Gianni Iorio ha studiato presso il Conservatorio di musica di Foggia diplomandosi in pianoforte con il massimo dei voti e la menzione d’onore. Si è poi perfezionato con i maestri Franco Scala e Sergio Perticaroli. Ha intrapreso una brillante attività concertistica come pianista e bandoneonista diventando ben presto uno specialista del tango, espresso in tutte le sue forme, e in particolare della figura artistica di Astor Piazzolla. Nel 1999 è stato cofondatore del gruppo strumentale “Nuevo Tango Ensamble”, con cui ha pubblicato quattro album. Ha inoltre inciso per le etichette Real Sound, Philology, Dodici Lune, Jazzhaus, Universal, Rai Trade, Enja Records e Act. Ha suonato nei più prestigiosi teatri del mondo con il “Premio Oscar” Luis Bacalov.