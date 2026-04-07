Violenze nel carcere di Capanne, Proietti: "Regione vicina agli agenti feriti" - Tuttoggi.info

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Violenze nel carcere di Capanne, Proietti: “Regione vicina agli agenti feriti”

Redazione

Violenze nel carcere di Capanne, Proietti: “Regione vicina agli agenti feriti”

La presidente Proietti e l’assessore al Welfare, Barcaioli, esprimono solidarietà agli agenti coinvolti nei disordini nel carcere di Capanne
Mar, 07/04/2026 - 17:53

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Dopo quanto accaduto nella notte tra Pasqua e Pasquetta all’interno della casa circondariale di Capanne, la presidente della Regione Umbria, Stefania Proietti, e l’assessore al Welfare, Fabio Barcaioli, hanno espresso piena solidarietà agli agenti della polizia penitenziaria coinvolti nei disordini e rammarico per l’episodio che ha messo a rischio la sicurezza del personale e dei detenuti.

Abbiamo contattato la direttrice dell’istituto per manifestare la nostra vicinanza. A chi ha operato in condizioni difficili va il nostro ringraziamento, insieme all’auspicio di una pronta guarigione per i feriti. Il sovraffollamento della struttura aggrava criticità che seguiamo da tempo. La carenza di risorse, la riduzione dei programmi educativi e dei percorsi di reinserimento dei detenuti rendono più difficile gestire la convivenza quotidiana e prevenire tensioni. Alcuni detenuti presentano problemi psichiatrici che richiedono interventi mirati e continui, mentre la scarsità di strumenti di supporto psicologico e riabilitativo limita le possibilità di prevenire disordini” hanno sottolineano Proietti e Barcaioli.

Proietti e Barcaioli ribadiscono la necessità di un coordinamento efficace con il Ministero della Giustizia e il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria per assicurare interventi mirati: “È indispensabile intervenire rapidamente per tutelare chi lavora in carcere e rafforzare le misure di prevenzione e gestione dei casi più delicati” concludono.

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