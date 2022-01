Violazioni sulla sicurezza sul lavoro, cantieri edili sotto 'torchio' - Tuttoggi

Carabinieri di Fabro e personale dell’Ispettorato del Lavoro di Terni hanno proceduto al controllo di alcuni cantieri edili, rilevando numerose violazioni

Prosegue l’azione dei Carabinieri della Compagnia Carabinieri di Orvieto che, negli ultimi due mesi, sono stati impegnati nel capillare controllo del territorio teso a garantire il rispetto della legalità sui luoghi di lavoro, ancora troppo sovente scenari di incidenti le cui conseguenze sono rese maggiormente tristi dal fatto che il più delle volte risultano corollario del mancato rispetto di normative e procedure di sicurezza.

Numerose violazioni sicurezza sul lavoro

Nell’ambito di tali servizi, i Carabinieri della Stazione di Fabro, unitamente al personale dell’Ispettorato del Lavoro di Terni, hanno proceduto al controllo di alcuni cantieri edili, rilevando numerose violazioni alle norme del Decreto Legislativo 81/2008 in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, a carico sia dei titolari delle ditte che dei committenti. In particolare, nel mese di dicembre all’esito delle verifiche all’interno di un cantiere ubicato nel comune di Fabro si è riscontrata la presenza di un ponteggio non conforme alle norme, pertanto il titolare della ditta è stato sanzionato penalmente con una multa di 2.457,02 euro.

Sotto ‘torchio’ i cantieri di Fabro

Nei giorni scorsi, sempre a Fabro, i militari hanno riscontrato irregolarità in un altro cantiere per gravi mancanze in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro consistenti per il primo nella mancata verifica periodica dell’impianto di sollevamento presente sul cantiere, mentre per il secondo il mancato aggiornamento del PIMUS (piano di montaggio, uso e smontaggio del ponteggio). Nella circostanza sono state elevate ammende per complessivi 4.800,00 euro e sanzioni amministrative per complessivi 600,00 euro.