Vìola il divieto di contattare la ex, 44enne ai domiciliari - Tuttoggi.info

Mercoledì 19 agosto, gli agenti della Polizia di Foligno hanno rintracciato a Trevi un 44enne, il quale è stato tratto in arresto in esecuzione di un’ordinanza cautelare applicativa della misura degli arresti domiciliari.

L’uomo era già noto alla Polizia per reati contro la persona e per detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale. In quel momento sottoposto alle misure non custodiali del divieto di avvicinamento e di comunicazione con la donna con cui aveva precedentemente convissuto. Nello specifico, tali misure gli erano state applicate nell’ambito di un procedimento penale instaurato nei mesi scorsi e che lo vede tuttora indagato dei reati di atti persecutori e di lesioni personali ai danni della donna.

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