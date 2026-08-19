Vìola il divieto di contattare la ex, 44enne ai domiciliari - Tuttoggi.info

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Vìola il divieto di contattare la ex, 44enne ai domiciliari

Redazione

Vìola il divieto di contattare la ex, 44enne ai domiciliari

L'uomo ha violato ripetutamente il divieto di comunicazione con messaggi alla ex, tentando anche di parlarle telefonicamente
Mer, 19/08/2026 - 16:20

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Mercoledì 19 agosto, gli agenti della Polizia di Foligno hanno rintracciato a Trevi un 44enne, il quale è stato tratto in arresto in esecuzione di un’ordinanza cautelare applicativa della misura degli arresti domiciliari.

L’uomo era già noto alla Polizia per reati contro la persona e per detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale. In quel momento sottoposto alle misure non custodiali del divieto di avvicinamento e di comunicazione con la donna con cui aveva precedentemente convissuto. Nello specifico, tali misure gli erano state applicate nell’ambito di un procedimento penale instaurato nei mesi scorsi e che lo vede tuttora indagato dei reati di atti persecutori e di lesioni personali ai danni della donna.

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