Villa La Quiete, le vaccinazioni diventano su prenotazione | Ecco come fare

Bene la prima domenica di vaccini nella struttura

Le vaccinazioni a “Villa La Quiete”, dopo la prima domenica di successo, diventano su prenotazione. Il debutto ha portato un buon risultato, raggiunto, fa sapere Usl 2, grazie a “direzione sanitaria della struttura residenziale, Comune di Foligno, Esercito Italiano e direzione del distretto di Foligno dell’Azienda Usl Umbria 2 coordinata dal dottor Paolo Tozzi“.

I dettagli per la prenotazione

“Per velocizzare le procedure, da domenica prossima, 23 gennaio e per tutte le domeniche successive, l’attività nel nuovo punto vaccinale territoriale si svolgerà su prenotazione. In giornata verranno aperte, su richiesta del dottor Tozzi, le agende sul portale regionale e sarà possibile quindi prenotare la vaccinazione anti Covid-19 per i ragazzi di età compresa tra 12 e 17 anni con dosi Pfizer, per un totale di 100 ragazzi ogni domenica (80 terze dosi e 20 prime dosi). Si ricorda che la sede vaccinale, dove opera un team sanitario dell’Esercito Italiano, è ubicata nella Residenza “Villa La Quiete”, in vocabolo Colpernago 2 a Foligno e osserva il seguente orario: 8,00-13,30“.

Link di accesso al portale regionale per prenotare l’appuntamento: https://vaccinocovid.regione.umbria.it/