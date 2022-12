Vigili del fuoco sui tetti del centro, rimosso un comignolo "instabile" - Tuttoggi

I caschi neri sono intervenuti sopra un immobile di via Gioia, la canna fumaria sarebbe stata danneggiata dal maltempo dei giorni scorsi

Vigili del fuoco di Gubbio “avvistati” sopra i tetti del centro storico, questo pomeriggio (20 dicembre), ma non per un incendio.

I caschi neri sono infatti intervenuti in cima ad un immobile di via Gioia, dove si è resa necessaria la rimozione di un comignolo in pietra a causa della sua precaria stabilità.