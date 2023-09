Viale San Domenico e via Ripa di Meana, riapertura a senso unico - Tuttoggi.info

Oggi pomeriggio, sabato 9 settembre, riapre al traffico, a senso unico di marcia, viale San Domenico – via Ripa di Meana, tratto finora interessato dalla chiusura per i lavori di messa in sicurezza e di bonifica contro il rischio idrogeologico del bacino di Santa Margherita.

Fino al 31 ottobre, l’ordinanza n. 1591 dell’8 settembre prevede il senso unico di marcia (con direzione da via San Girolamo a via XIV Settembre), nonché direzione obbligatoria sinistra/destra in tutte le traverse laterali che si immettono su viale San Domenico secondo il predetto senso di marcia.

Gli interventi complessivi in quell’area, per stralci funzionali, hanno riguardato il consolidamento stradale in via del Cortone e in via Ripa di Meana, con opere di regimentazione delle acque e di separazione delle reti, tra acque piovane e acque nere, che hanno comportato la posa di tubazioni separate e pozzetti di raccolta, con raccordi fino agli scolmatori gestiti da Umbra Acque.