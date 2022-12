Viaggia con coltelli in auto, fermato dalla Polizia e denunciato - Tuttoggi

L'uomo ha mostrato nervosismo e non è riuscito a giustificare la presenza degli oggetti nel cruscotto dell'auto

Gli agenti della Polizia di Stato di Perugia, durante un servizio di controllo straordinario nel territorio di Ponte San Giovanni, hanno fermato e denunciato un uomo di 36 anni per il reato di porto di oggetti atti ad offendere. In auto infatti sono stati trovati due coltelli da cucina di cui il denunciato non ha saputo dare spiegazione.

La pattuglia ha fermato l’auto su cui viaggiava perchè alla vista della pattuglia, ha iniziato a procedere con fare incerto. Gli agenti si sono poi accorti che il conducente, in modo furtivo, faceva movimenti sospetti come a voler nascondere qualcosa.