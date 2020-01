Viabilità Foligno, proroga dell'ordinanza per la Ztl. Ordinanza fino a marzo

La viabilità del centro storico resta così, almeno fino a marzo. Lo dice un’ordinanza del comandante della Polizia municipale, Marco Baffa, che proroga l’ordinanza del 28 novembre per tutto il mese di marzo compreso.

Le misure

Soppresso per lo stesso periodo di validità dell’ordinanza, il senso di marcia previsto in via Cairoli per i veicoli provenienti dalla Piazza San Francesco e diretti in via del Cassero; obbligo di svolta a destra per i veicoli in uscita dalla Piazza San Francesco e diretti verso la via Cairoli. Confermata la Ztl in via Mazzini a partire dall’intersezione con via Cairoli con orari dalle 11 alle 13 e alle 17 alle 1 nei giorni venerdì, sabato e prefestivi, dalle 14 alle 1 la domenica e i festivi, i seguenti orari della Ztl in via Mazzini il lunedì, martedì, mercoledì, giovedì dalle 11 alle 13 e dalle 17 alle 19.30.

Le modifiche

Per il varco Ztl di via San Giovanni dell’Acqua, all’altezza dell’intersezione con via Isolabella e per il varco Ztl di via XX Settembre all’altezza dev’intersezione con piazza San Giacomo: nei giorni lunedì, martedì mercoledì, giovedì dalle 19.30 alle 24, nei giorni di venerdì, sabato e prefestivi inizio del divieto alle ore 19.30 e la cessazione del medesimo alle 1 del giorno seguente; la domenica e i giorni festivi inizio del divieto alle ore 14 e cessazione del medesimo alle 1. Per il varco Ztl di via Garibaldi: nei giorni di lunedì, martedì, mercoledì, giovedì dalle 20 alle 24; nei giorni di venerdì, sabato e prefestivi inizio del divieto alle 14 e cessazione del medesimo alle 1.