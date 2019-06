Vespoletivm in arrivo, domenica 23 giugno è festa a bordo delle mitiche Vespa

È in arrivo il VESPOLETIVM, l’evento promosso dal locale Vespa Club e patrocinato dal Comune, che animerà Spoleto e Monteluco il 23 Giugno.

Gli organizzatori prevedono una domenica indimenticabile e per partecipare basterà tirare a lucido la propria Vespa e iscriversi entro il 20 Giugno; ancora qualche posto è rimasto. Il programma prevede il ritrovo in Piazza Garibaldi, per la consegna dei gadget e la colazione tutti insieme. La partenza è fissata alle ore 10:30 e il pranzo alle 13 a Monteluco. Nel primo pomeriggio verranno premiate alcune Vespe: la più bella, la più anziana e la più lontana.

E per chi non è dotato di mezzo nessun problema, l’appuntamento è direttamente a Monteluco per fare festa insieme all’animazione e alla musica di Dj Marco Lux e Nicola Ferrante.

