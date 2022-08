Verso la conclusione "Neraviglioso", mercato e appuntamenti per bambini dal 26 agosto - Tuttoggi

Il 28 ci sarà il mercato di prodotti tipici e artigianato Quarta di Scheggino. Il 26 ‘Fa-volando’ con favole illustrate e il 28 ‘Nena’

Si avvia alla conclusione, a Scheggino, Neraviglioso, il cartellone di eventi estivi che ha animato il borgo nel cuore della Valnerina nei mesi di luglio e agosto con musica, rievocazioni storiche, attività per bambini e spettacoli.

Il cartellone, organizzato dal Comune e dalla Proloco di Scheggino con il contributo del Gal Valle Umbra e Sibillini, ospita ancora due iniziative dedicate ai più piccoli in piazza Carlo Urbani: venerdì 26 agosto alle 18 ‘Fa-volando’, cantastorie e favole illustrate a cura di Manuela Amadio, Anna Rita Antonelli e Cecilia Menghi, e domenica 28 si chiude, sempre alle 18, con ‘Nena’ uno spettacolo comico poetico sui diritti dei bambini, a cura di Tieffeu teatro di figura umbro per il Figuratevi in Valnerina Festival.