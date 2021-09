Vernice spray su tombe, volti e nomi dei defunti, vandali in azione anche al cimitero - Tuttoggi

Profanate almeno 15 tombe nel cimitero di Montecastelli (Umbertide), non sarebbe la prima volta

Quando la “noia” dei vandali non ha confini e non rispetta nemmeno i defunti. In questi giorni al cimitero di Montecastelli (Comune di Umbertide) uno o più ignoti hanno addirittura avuto il coraggio o la sfrontatezza di profanare tombe e lapidi con della vernice spray nera, come sempre accade (pare) senza un preciso motivo.

Gli episodi si sono ripetuti più volte tra mercoledì 8 e venerdì 10 settembre, quando gli improvvisati “writer”, probabilmente col favore delle tenebre – nel cimitero non ci sono nemmeno telecamere di videosorveglianza – hanno imbrattato con “ghirigori” neri apparentemente privi di senso, i nomi e perfino i volti in fotografia dei defunti, in un caso usando perfino la scala per raggiungere una delle edicole più in alto.

Ad essere profanate almeno 15 tombe, sopratutto quelle a terra di marmo e alcuni dei cosiddetti “fornetti”. Già ieri (11 settembre) molte di esse erano già state parzialmente ripulite dai custodi del luogo sacro. Resta comunque lo sdegno e la rabbia dei parenti, anche perchè non sarebbe la prima volta che accadono episodi del genere. Già in corso le indagini dei carabinieri.