La tabaccheria era già stata sanzionata in passato per questo

E’ stato sorpreso a vendere sigarette a un minorenne. Il titolare della tabaccheria in questione, a ridosso del centro di Perugia, era già stato sanzionato in passato per questo.

Ora, oltre alla multa di 333 euro comminata dalla polizia locale, la sanzione verrà comunicata anche ai Monopoli di Stato affinché venga disposta la chiusura dell’attività per 15 giorni.