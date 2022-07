Veicolo fermo in galleria, temporaneamente chiusa la SS 77 Val di Chienti AGGIORNAMENTI

Veicolo in avaria nella galleria Cupigliolo, chiuso un tratto in direzione Civitanova Marche

Veicolo fermo in galleria, temporaneamente chiusa la SS 77 Val di Chienti. E’ il tratto in direzione Civitanova al km 12,820, nei pressi di Foligno. Il veicolo in è avaria nella galleria Cupigliolo. Si tratta di una vettura andata a fuoco.

Sono presenti le squadre Anas, le forze dell’ordine per la gestione della viabilità e per ripristinare il prima possibile la circolazione.