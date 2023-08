Vecchia Contessa, non bastano neanche i segnali luminosi | Sesto camion "incastrato" in 3 mesi - Tuttoggi.info

La strada comunale 23 si conferma trappola per mezzi pesanti, nonostante alla rotonda di Madonna del Ponte siano stati installati segnali luminosi per evitare proprio l'ingresso dei camion

Giornata d’inferno, quella odierna (3 agosto), per la viabilità eugubina. A cominciare dalla ormai “celebre” Vecchia Contessa, dove intorno all’ora di pranzo, si è “incastrato” l’ennesimo camion nel solito restringimento che porta all’abitato di San Bartolomeo. Si tratta del 6° episodio in tre mesi, il precedente avvenuto proprio meno di 10 giorni fa.

Come spesso accade il conducente è risultato essere straniero – un 50enne di origine cinese – che nonostante i segnali luminosi (bilingue) installati alla rotonda di Madonna del Ponte, ha comunque preso la Contessa (chiusa in un tratto per lavori fino a Natale) e deviato sulla strada comunale alternativa (riservata solo ai residenti e titolari di attività), dove però è rimasto.

Sul posto, oltre ai carabinieri e ai vigili del fuoco, sono arrivati anche alcuni residenti, uno dei quali con un trattore, lo stesso che spesso ha già trainato e “salvato” molti mezzi pesanti imbottigliati negli scorsi mesi. Alle ore 18.30 la strada era ancora bloccata ma nei prossimi minuti la situazione dovrebbe risolversi.

Stamattina, inoltre, un altro curioso episodio è avvenuto in zona Santa Lucia, dove intorno alle 8.30 una mietitrebbia non riusciva a passare all’altezza della Guardia di Finanza. Il gigantesco mezzo agricolo, cercando di non urtare il muro e le auto in sosta, è stato costretto a manovre al millimetro, paralizzando il traffico sulla Sr 298 Eugubina per almeno 15 minuti.