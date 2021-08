Vax Day, 340 i ragazzi vaccinati nella prima domenica

Domenica prossima ancora una giornata dedicata ai giovani tra 12 e 18 anni, anticipata a sabato 28 agosto nel punto vaccinale di Terni

Sono stati 340 in tutta l’Umbria, nel giorno del primo Open day dedicato alle vaccinazioni anti Covid dei ragazzi dai 12 ai 18 anni, coloro che hanno aderito e si sono recati nei vari punti vaccinali. A cui si può accedere senza appuntamento, ovviamente i minorenni accompagnati da un genitore e con il consenso di entrambi

Lo ha comunicato la Regione dopo le 19.30, quando si è conclusa la giornata di vaccinazione dedicata ai ragazzi

Si tratta di un numero inferiore rispetto alle aspettative della vigilia, forse anche a causa delle famiglie ancora in vacanza.

Il secondo Vax Day per i ragazzi tra i 12 e i 18 anni è in programma domenica 29 agosto, ad eccezione della sede di Terni, dove è anticipato a sabato 28 agosto a causa della bonifica di un ordigno bellico già programmato.

Tutti i ragazzi under 18 possono presentarsi anche in settimana nei punti vaccinali, senza necessità di appuntamento, come da disposizioni nazionali.