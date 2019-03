Vasto incendio in località Sioli, in fiamme 16 ettari di bosco

Vigili del fuoco impegnati dal primo pomeriggio di oggi (lunedì 25 marzo) per spegnere un vasto incendio in località Sioli (Camporeggiano), tra i Comuni di Gubbio e Umbertide. Le fiamme interesserebbero una superficie di circa 15-16 ettari. Dalle 13.30 la squadra di Gubbio è in zona, unitamente a quella dell’agenzia forestale regionale e due mezzi aerei. Le operazioni sono ancora in corso.

